Садальский рассказал об афере Пугачевой на $1,6 млн

23.01.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Садальский рассказал об афере Пугачевой на $1,6 млн
Актер Станислав Садальский поведал необычную историю о королеве российской эстрады Алле Пугачевой. Оказывается, певица раньше любила поиграть в казино и однажды попала на круглую сумму.

Инцидент произошел в крупном московском казино "Кристалл". По словам Садальского, Пугачева отдыхала в одном из VIP-залов элитного заведения и провела там всю ночь.

Актер рассказал, что певица якобы проиграла крупную сумму денег. Отдать столько у нее просто не было возможности. Тогда управляющие заведения решили пойти на сомнительную сделку.

"Владельцы казино предложили ей "выиграть" – таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом!" – пишет он. После этого начали появляться новости, что Пугачева якобы заработала на автоматах 1,6 миллиона долларов.

"Если бы они просто за такую рекламу платили – гораздо дороже обошлось бы!" – уверен Садальский. Сама Пугачева пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, ранее о любви Аллы Пугачевой к казино высказывался ее муж Максим Галкин. "Я не считаю себя заядлым игроком. Мы с Аллой и в казино ходили не ради игры. При них были закрытые клубы, где можно спокойно пообщаться", – уверял он.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Садальский рассказал об афере Пугачевой на $1,6 млн"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,206