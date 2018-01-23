В Лос-Анджелесе назвали лучших актеров 2017 года

В Лос-Анджелесе в 24-ый раз вручили награды за заслуги в области кино и телевидения.

В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактёров США. Главные награды получили Гэри Олдмен и Фрэнсис Макдорманд. А премии за лучший актерский состав получила лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале получил Уильям Мэйси ("Бесстыдники"), лучшей актрисой комедийных сериалов стала Джулия Луи-Дрейфус ("Вице-президент").

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Джени ("Тоня против всех"). Лучшим актёром второго плана стал Сэм Рокуэлл ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури").

Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале вручена Александру Скарсгорду ("Большая маленькая ложь"). Лучшая женская роль в телефильме у актрисы из этого же сериала — Николь Кидман.

Лучшим актёром в драматическом сериале стал Стерлинг Браун ("Это мы"). Он стал первым афроамериканцем, получившим награду в этой категории. Лучшую женскую роль в драматическом сериале исполнила Клэр Фой ("Корона").

Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль досталась Гэри Олдмену ("Тёмные времена"), за лучшую женскую роль — Фрэнсис Макдорманд ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури").

Также за лучший актёрский состав были награждены сериалы "Вице-президент" и "Это мы".

Премию Гильдии за вклад в киноискусство вручили Моргану Фримену. О том, что актёр её получит, стало известно летом прошлого года. Фримен стал 45-м обладателем такой награды.



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