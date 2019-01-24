Алиса Аршавина уверена, что у Барановской одержимость ее бывшим мужем



Жена знаменитого футболиста не в силах простить ему неверность. Кроме того, Алису Аршавину возмущает тот факт, что Юлия Барановская до сих пор упоминает Андрея. Алиса уверена: телеведущая все еще не отпустила спортсмена.

«Меня и дочки как будто не было в жизни Андрея!» — возмущалась недавно жена Аршавина Алиса. Пара поженилась в начале осени 2016-го, но с самого начала этот брак не задался. После появления на свет общей дочери Есении, Алиса узнала, что супруг был неверен ей. Тогда супругам удалось сохранить брак, но вскоре Аршавину ждал новый удар: футболиста застали с казахстанской моделью. Перед Новым годом спортсмен вновь был замечен в обществе девушек.

Чуть позже выяснилось, что Андрей предпочел уйти из семьи. А в минувшие выходные Аршавин впервые за долгое время встретился с детьми, рожденных в отношениях с Юлией Барановской, о чем рассказал в своем микроблоге. «Мои клоны! Люблю вас!» — написал спортсмен в Инстаграме. После этого публика ждала, какой же будет реакция жены футболиста. Аршавина рассказала подписчикам, что футболист общался с детьми по телефону. Также по неизвестной причине один из пользователей Сети заявил, якобы Юлия приворожила Андрея. Аршавина не стала этого отрицать.

«Юлия одержима Андреем до сих пор. Шесть лет прошло, а она все время говорит о нем и упоминает при любом удобном случае», — отметила Алиса.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин состояли в отношениях на протяжении девяти лет. За это время пара обзавелась тремя детьми, причем спортсмен бросил Юлию, когда та находилась в ожидании третьего ребенка. Несмотря на то, что Барановская осталась, она смогла найти себя в жизни и построить успешную карьеру на телевидении.

Сравнительно недавно общественность узнала, что совместная жизнь Юлии и Андрея не была образцовой. Аршавин изменял матери своих детей, о чем не боялся ей рассказывать. В одно время Барановская пыталась уйти от футболиста, но что-то ее останавливало. «Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — писала телеведущая в своей книге.

Сегодня Юлия предпочитает не рассказывать о личной жизни. Недавно ей приписывали роман с Максимом Галкиным, что вызвало возмущение телеведущей. «Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание, не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придется комментировать «мусор» из Интернета. Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить», — заявляла она. Чуть позже многие стал обсуждать романтические отношения Барановской и солиста группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко. Эту информацию ни Юлия, ни Кирилл предпочитают не комментировать.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







