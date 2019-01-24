Работающие пенсионеры могут увеличить свои выплаты на 13 процентов

В большинстве случаев трудовые отношения между работодателями и трудящимися пенсионерами закреплены с помощью соответствующих трудовых договоров. В данном случае мы говорим лишь о тех пенсионерах, которые работают на официальной основе.

В нашей стране нередки случаи, когда работодатели сознательно идут на нарушение законодательства, что предполагает разного рода ответственность. В свою очередь работникам в подобных ситуациях следует проявить сознательность, так как благодаря смекалке они с легкостью могут обернуть ситуацию в свою пользу.

Из действующего в нашей стране законодательства следует, что работодатель обязан уплачивать налоги и взносы за каждого работающего сотрудника. Правда, обо всех нюансах данных перечислений, увы, знают далеко не все. Чего уж говорить о пенсионерах, которые в ряде ситуаций не имеют юридических знаний.

Так, согласно письму Министерства финансов от 04.09.2018 г. №03-04-05/63015 работодатели не вправе платить "агентский" НДФЛ, если сумма не удержана с дохода работника. Между тем, частыми бывают случаи, когда в трудовом договоре между сторонами прописываются суммы уплаты налогов и взносов в государство за работника, что противоречит п.9 ст. 226 Налогового Кодекса РФ.

В том случае, если человек на пенсии трудится официально и у него в договоре прописана сумма уплаты налога на доход физических лиц в размере 13 процентов от оплаты труда, то нужно опираться на вышеуказанную статью НК РФ, благодаря чему пенсионер имеет право потребовать возврат выплаченных налогов в свою пользу. Осуществлять данное действие зачастую приходится через суд, потому что работодатели выплачивают эти средства сами работнику, после чего данная формальность в договоре устраняется. Из этого можно сделать вывод, что работодатель дважды выплачивает 13%.

Таким образом можно заметить, что работникам из числа пенсионеров нужно внимательно проанализировать свой трудовой договор.

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