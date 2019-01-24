Сын Федора Бондарчука разводится с супругой



Журналистам удалось выяснить, что Сергей Бондарчук разводится с супругой Татой. Пока представители звездной семьи не комментируют эту новость. Однако супруга актера уже давно не носит обручальное кольцо и не публикует фотографии со второй половинкой.

Пара Сергея Бондарчука и дочери главы Федерации спортивной борьбы России Таты Мамиашвили казалась идеальной. В 2012 году влюбленные сыграли пышную свадьбу в Москве, а вскоре на свет появились их дочери. Однако в последнее время поклонники супругов всерьез были обеспокоены отношениями Таты и Сергея — молодая мама давно перестала носить обручальное кольцо, а Новый год встречала без мужа. Кроме того, Тата всегда активно публиковала фотографии с избранником на своей странице в микроблоге, однако сейчас там можно найти лишь снимки с детьми. А сегодня стало известно, что Бондарчук действительно подал заявление на развод.

Впрочем, пока представители знаменитого клана не подтвердили и не опровергли информацию о расставании пары. Но, если это правда, то супругам придется не только делить совместно нажитое имущество, но и решать вопрос опеки над детьми — шестилетней Маргаритой и пятилетней Верой.

Ранее Тата неоднократно заявляла, что родственники мужа уже давно стали для нее близкими людьми. Она много общалась со Светланой Бондарчук — свекровь и невестка часто путешествовали вместе. После того, как Федор Бондарчук развелся с женой, семье его сына удалось наладить нормальные отношения с новой избранницей режиссера Паулиной Андреевой. Со стороны казалось, что в звездном клане царит абсолютная идиллия, но теперь очевидно, что это была лишь видимость.

Вполне возможно, что кризис в браке Таты и Сергея назрел из-за постоянной занятости мужчины — актер много снимается в различных проектах, желая связать свою жизнь с миром кино и доказать свою творческую состоятельность.

Не исключают поклонники и того факта, что младший Бондарчук мог завести роман на стороне, что и стало причиной семейного разлада.

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