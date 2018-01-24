Часть пенсионеров Крыма осталась без индексации

После проведенной с первого января индексации пенсий несколько тысяч крымских пенсионеров не смогли на нее рассчитывать. Так, без надбавки остались 122 тысячи неработающих пенсионеров Крыма. По этому поводу даже собралось заседание Совета министров Крыма.

Как известно, в России с 1 января 2018 года была произведена индексация страховых пенсий для тех пенсионеров, которые не работают официально. Однако это повышение обошло стороной чуть больше 120 тысяч крымских пенсионеров. В данном случае речь идет о тех гражданах, которые получают так называемую сохраненную пенсию.

В этом контексте будет уместно напомнить, что после того, как в марте 2014 года Крым стал частью России, местным пенсионерам пересчитали пенсию. В частности, украинский размер был увеличен в два раза, после чего был осуществлен пересчет в рубли по курсу 1:3,8.

В результате этих изменений многие крымские пенсионеры стали получать гораздо более солидную пенсию. Вместе с этим им предложили сделать выбор: получать пенсию по российскому законодательству со всеми полагающимися индексациями, либо же сохранить пересчитанную пенсию до того момента, пока российская ее не догонит.

По состоянию на 2015 год свыше 75 процентов крымских пенсионеров получали сохраненную пенсию. Но вскоре ситуация начала меняться. Сегодня данный показатель едва превышает 20-процентную отметку. Таким образом можно констатировать, что пенсионеры Крыма полностью слились в российское правовое русло, поэтому получают пенсионные выплаты в регулярными надбавками.

В настоящее время в Крыму насчитывается примерно 580 тысяч пенсионеров.

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