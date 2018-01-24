Для россиян сохранили льготы на отопление

Отечественные власти сохранили для ряда категорий россиян льготы при оплате отопления. Накануне был подписан федеральный закон, который регулирует этот момент. С его помощью в субъектах регионов должно быть сбалансировано жилищное законодательство.

Единственным важным изменением по сравнению с прошлыми годами является тот момент, что поменялся принцип начисления субсидий. С недавнего времени расходы на оплату отопления включены в расходы за оплату коммунальных услуг. Этот аспект позволит назначить куда более справедливую компенсацию за услуги ЖКУ льготным категориям граждан.

Несколько дней назад российский президент Владимир Путин подписал закон, который направлен на приведение законодательства в сфере предоставления социальной поддержки отдельным категориям граждан на основе Жилищного кодекса.

Данный вопрос корректируется Федеральным законом от 3 июля 2016 года под номером 267.

На сегодняшний день можно констатировать, что льготным категориям российских граждан продолжат оказывать социальную поддержку в виде скидки для оплаты отопления.

Субсидия для оплаты отопления может предоставляться следующим категориям: военнослужащие, сельские учителя, инвалиды войны, участники боевых действий, многодетные семьи с тремя и более детьми, ветераны труда, жители блокадного Ленинграда со статусом инвалидов или ветеранов ВОВ, почетные доноры России, пострадавшие при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

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