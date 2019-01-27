10 впечатляющих фактов про Майкла Джексона

Майкл Джексон был уникальной личностью, которая запомнилась не только музыкой и танцами, но который еще и выделялся среди всех и при этом не выглядел идиотом. И, конечно же, про такого сложного и удивительного человека, даже прозванного королем поп-культуры, нельзя сказать всего два слова. Поэтому здесь вы найдете хотя бы десять интересных фактов про эту международную звезду, покинувшую нас раньше, чем хотелось бы.



10. Некоторые из скандальных историй про Майкла распространил он сам

Кажущийся невинным и наивным человеком на публике, на самом деле Джексон был хитрым и расчетливым стратегом в области саморекламы, стоящим за кулисами многих новостных сводок и сплетен. Например, доподлинно известно, что он самостоятельно запустил в прессу слухи про себя самого, чтобы не сходить с медийных передовиц, даже когда он не писал музыку и не давал концерты.

Среди таких историй есть слух о том, что Джексон спал в гипербарической кислородной камере, чтобы выглядеть моложе. Одно время новостные ленты пестрили также заголовками о том, что Майкл собирается выкупить скелет Джона Меррика (John Merrick), известного больше как человек-слон за его страшные физические мутации. Еще одна новость – фанаты «нечаянно» узнали, что певец принимал ванную со своим питомцем, обезьянкой по имени Бабблз (Bubbles).

Но если поначалу такие сплетни играли на пользу Джексону, обеспечивая его непрекращающейся славой, то позже новостные издания начали придумывать про певца легенды уже на свое собственное усмотрение, что не всегда совпадало с видением и желаниями музыканта.

Артист перестал распространять ложные слухи про свою личную жизнь, когда британские СМИ дали ему кличку «Wacko Jacko» (по смыслу Обезьянка Джексон).

9. Все свои песни Майкл напевал голосом

Несмотря на то, что Майкл Джексон самостоятельно написал все свои песни, артист на самом деле имел малое представление об академической музыке. У культового автора и исполнителя было много идей, и он понимал, как сочинять произведения, но он никогда не умел играть ни на одном музыкальном инструменте и не разбирался в нотах. Чтобы конвертировать свои творческие плоды в конечный продукт, Джексон собирал музыкантов и попросту напевал им мелодии из его головы.

Более того, певец всегда носил при себе диктофон, чтобы, когда к нему придет вдохновение, быть наготове, сразу же записать идею и напеть ее, имитируя различные музыкальные инструменты. Иногда Джексон даже записывал голосовые перкуссии по типу битбокса. Потом он накладывал все детали будущей песни одну на другую, как по слоям, и на выходе получалась акапельная версия прославленных хитов.

Например, именно так и появилась на свет песня «Beat It». Свою технологию написания песен Джексону однажды даже пришлось демонстрировать в суде, чтобы доказать, что одна из его песен не является плагиатом.

8. Он был настоящим королем

О парне, повсеместно известном в качестве короля поп-музыки, странно слышать, что он когда-то на самом деле являлся настоящим королем.

В начале 90-х Джексон отправился в тур по Африке, в ходе которого он заехал в маленькое королевство Санви на юго-западе республики Кот-д’Ивуар. Народ Санви был поражен в самое сердце визитом музыкальной легенды, и племенной вождь сообщил Джексону, что их провидцы давно знают о его кровном родстве с предками королевской крови Санви.

Была проведена скромная и вместе с тем очень экстравагантная церемония, на которой Джексона короновали, и дали ему на подпись официальные бумаги, заверяющие новый статус певца. Музыканту даже было позволено посидеть на золотом троне племени. Позднее титул Джексона был понижен до королевского принца, и его монаршие полномочия были переданы другому человеку. Но с тех пор Джексон официально считается знатью и особой царственных кровей. Санви даже провели королевские похороны, когда Джексон умер в 2009 году, и объявили двухдневный траур.

Возможно, вы никогда не слышали об этом, потому что Джексон не особо любил говорить о своем воцарении. В интервью для журнала Ebony в 1992 году музыкант отзывался о своем новом статусе довольно скромно. В ответ на вопрос о том, каково это - быть настоящим королем, Майкл ответил, что он никогда об этом не задумывался.

7. Джексон зарабатывает больше денег, будучи мертвым, чем при жизни

Логичнее всего полагать, что когда человек умирает, он уже не может зарабатывать деньги. Работодатели не примут на службу усопшего, и это нормально. Но Майкл Джексон – явное исключение из правил. Совсем недавно его признали самой оплачиваемой мертвой знаменитостью в мире, заработавшей почти миллиард долларов в 2016 году спустя 7 лет со дня его смерти.

Эта удивительная способность делать деньги даже после смерти объясняется тем, что его альбомы все еще продаются и лицензирование его дисков все еще приносит немалые доходы. Певец предусмотрительно еще при жизни выкупил все права на свои хиты и альбомы, которые продолжают зарабатывать миллионы долларов для наследников артиста. Кроме того при жизни Джексон также купил права на свои любимые песни, так что он заработал и на продаже чужих альбомов. Самой знаменитой такой покупкой был альбом Биттлз в 1985 году. Хотя звукозаписывающая компания Sony в прошлом году затребовала передачу ей полного права обладания этим альбомом, включая 50% долю Майкла.

Сложно сказать, было ли это умно или просто эгоистично, но в любом случае сам факт того, что благодаря бизнес-решениям десятилетней давности кто-то может зарабатывать миллиарды долларов даже из гроба, невероятно удивителен.



6. Смерть Джексона «сломала» Google

Посадка на Луну или первый поцелуй, но смерть Джексона – такое же значимое происшествие, которое навсегда отпечатывается в сердце и поражает сознание до самых его глубин. Это было событие мирового масштаба, повергшее в горе миллионы поклонников его таланта почти сразу же. Почти, потому что сначала многие не поверили в это страшное известие и направились в Google, чтобы удостовериться в случившемся.

И это не шутка. Согласно данным, опубликованным статистической службой сайта Google, спустя всего несколько минут с первой публикации о смерти певца, в сеть с запросом его имени обратилось несколько миллионов пользователей. Это практически поставило самый востребованный в мире поисковик на колени. Да, смерть Майкла Джексона побудила стольких людей паниковать и перепроверять новости интернета, что все вместе они сломали сайт Google.

5. Билеты на последнее выступление Майкла сотнями продавались в онлайн магазине eBay, хотя официально они даже не существовали

Новость о смерти Джексона отчасти была столь шокирующей еще и потому, что произошло все это всего за несколько недель до объявленной им последней в карьере серии концертов на британской сцене London O2 Arena. Символично названный «This Is It» (Это все), концерт состоял из 50 шоу, билеты на которые были распроданы фанатами со всеми мира практически мгновенно.

Изначально планировалось только 10 выступлений, но скорость, с которой распродали все билеты, и жалобы поклонников на то, как мало их было в продаже, вынудили музыканта объявить о еще 40 выступлениях. Билеты на них также были распроданы с молниеносной скоростью – всего за несколько минут с начала онлайн-продажи.

Спрос на билеты был таким масштабным, что официальный сайт Майкла Джексона предложил фанатам шанс купить билеты по предварительной жеребьевке, чтобы им не приходилось днем и ночью обновлять страницы портала. Но и тогда все пошло не по плану. Из-за количества запросов онлайн платформа просто вышла из строя. Несколько часов каждую секунду заявки на участие в жеребьевке отправляло 16 тысяч человек. Шутка ли?

Непредвиденный ажиотаж способствовал появлению спекулянтов, продававших «жеребьевочные» билеты по 500 долларов на сайте eBay, хотя эта жеребьевка даже не состоялась. Кроме того некоторые фанаты все еще намеревались приехать на концерт и требовали представление, даже после вести о смерти певца.



4. Джексон так хорошо исполнил лунную походку, что сам Фред Астер позвонил ему с поздравлениями

Очевидно, что лунную походку изобрел не Майкл, ведь ее следы уходят к таким исполнителям, как Кэб Кэллоуэй и Марсель Марко (Cab Calloway, Marcel Marceau). Но именно Джексон показал миру, как может выглядеть такая походка, идеально исполненная человеком, словно парящим и скользящим над натертым воском хоккейным полем.

Считается, что этому движению музыкант научился у пары танцоров по имени Каспер Кандидэйт и Кули Джексон (Casper Candidate, Cooley Jaxson), которых он впервые увидел выступающими в эфире американской музыкальной передачи Soul Train. Пара оттанцовывала такие невероятные пируэты в стиле афро, что особенно запала Джексону в сердце, и он захотел поучиться у них этому мастерству.

Джексон усовершенствовал знаменитое движение и дебютировал с новой версией танца на телепередаче Motown 25. Публика была шокирована, а в это же самое время 84-летний Фред Астер сидел дома и смотрел упомянутое шоу. Наблюдая за невероятным скольжением Джексона по сцене, легендарный певец, хореограф и танцор начала 20 века поднял телефонную трубку и позвонил Майклу, чтобы сообщить о своем восхищении.

Джексон был горячим поклонником Астера. После разговора с кумиром он был настолько впечатлен и перевозбужден, что его даже вырвало.



3. Перчатка была для того, чтобы скрыть состояние кожи

Майкл всегда был особенным от полей его шляпы до неоправданно высоко задранных носков, которые стали неотъемлемой частью неподражаемого образа короля поп-музыки. Но одним из самых узнаваемых и личных элементов его костюмов всегда была знаменитая «одинокая» перчатка.

Сделанная на заказ тем же портным, который сшил перчатки для Кейт Уинслет (Kate Winslet) и ее героини в фильме Титаник, перчатка Джексона преображалась множество раз. Фанаты считали, что это просто предмет стиля, ведь перчатка всегда смотрелась очень оригинально и красиво. Но на самом деле этот предмет гардероба был способом скрыть проблемы певца с кожей. Джексон начал носить перчатку на ранних стадиях витилиго, болезни, вызывающей перемену цвета кожи, начиная с пятен на руках и ногах.

Спустя несколько лет перчатка более не была необходимой частью образа из-за распространения пигментации на все тело певца вплоть до его лица. Кожа мужчины из шоколадно коричневого цвета преобразилась в анемично молочный. Но Джексон продолжил носить перчатку не то по привычке, не то из-за ее успешности в глазах поклонников.

2. Джексон сочинил несколько саундтреков для игры Sonic 3

Выпущенная в 1994 году, Sonic 3 стала одной из самых любимых игр среди молодежи за возможность управлять необычным персонажем - голубым ежом по имени Кнаклс (Knuckles). Однако не исключено, что ее музыка тоже внесла свою лепту в популярность игры. Для тех, кто когда-то играл в Sonic 3, есть хорошая новость – вы развлекались под произведения Майкла Джексона. Хотя до сих не совсем ясно, какие именно треки написал Король, и сколько именно их было в этой игре.

Как оказалось, корпорация Sega наняла Джексона, чтобы он сочинил музыкальное сопровождение к их новой игре, что для 90-х годов было вполне нормальной практикой. Вскоре после выпуска игры появились обвинения Джексона в педофилии, что вынудило компанию Sega отказаться от рекламирования ее партнерства с Джексоном, чтобы не навредить бизнесу. Игровая корпорация до сих пор отрицает причастность скандального певца к каким-либо саундтрекам к ее продукции.

Но это не соответствует информации от других источников, сообщающих, что Джексон самолично писал музыку для игр, но впоследствии был озадачен ограниченностью звуковой палитры приставки и своевольно оставил проект. Поэтому понять, как много мелодий написал Джексон для компьютерных игр Sega, не представляется возможным.

1. Он обещал написать звездный сингл для… Барта Симпсона (Bart Simpson)

Майкл Джексон был большим фанатом американского мультфильма «Симпсоны» (The Simpsons). Певцу даже позволили поучаствовать в озвучке одного из эпизодов, в котором сумасшедший персонаж считает себя королем поп-музыки.

Известно, что Джексон лично обратился к персоналу шоу с просьбой об участии в озвучке серии, и воспринял согласие очень серьезно, участвуя в проекте наравне со всеми чтецами. Он даже отказался от личного вагончика и прочих привилегий на съемочной площадке. Во время своего сотрудничества с актерами мультфильма Джексон поделился, что Барт – его любимый персонаж, и что певец уже 10 лет мечтает написать для него сингл. И это была не шутка!

Верный своему слову, Джексон вернулся домой со съемочной площадки и сочинил основную тему для песни «Do The Bartman», рэпа от лица самого Барта Симпсона. Из-за контрактных обязательств перед своим звукозаписывающим лейблом, певец не должен был попасть в титры в качестве композитора, но впоследствии он оспорил позицию брендовой компании и сам исполнил партию в своей песне, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его авторстве.

К сожалению, песня попала на верхушку чартов только в Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, но так и не стала синглом в США. Причиной этому может быть то, что песня просто не была выпущена в США в качестве сингла Джексона.



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