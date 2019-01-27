От Ольги Бузовой в Instagram отписалась родная сестра

Подписчики считают, что между сестрами произошла ссора. Телеведущая даже предпочла лететь отдельно от родственницы в бизнес-классе.

Последние несколько недель Ольга Бузова находилась словно в раю. После насыщенного 2018 года девушка устроила себе отпуск в кругу близких. Сразу после поездки на Мальдивы она отправилась в Куршевель, чтобы покататься на горных лыжах и отметить свой день рождения. Почти каждый день телеведущая заверяла, что никогда ей не было так хорошо. Она пообещала самой себе, что будет чаще так отдыхать. Также девушка то и дело публиковала фото с сестрой Анной, которой не раз признавалась в любви.

Однако на днях стало известно, что Ольга предпочла лететь домой в бизнес-классе, а тем временем ее подруги и сестра воспользовались «экономом». Позже в соцсетях Анна объяснила, что стоимость перелетов в Европу очень высокая, поэтому бизнес-класс она просто не может себе позволить. Многие пользователи соцсети не поверили в то, что Бузова отказалась оплачивать родственнице билеты. Они уверены, что сестры поругались. Словно в подтверждение этому Анна отписалась от Ольги в Instagram.

Одни пользователи уверены, что девушка просто устала за время отпуска все время быть рядом с сестрой и выполнять ее просьбы. Другие подозревают, что причиной могло стать что-то более серьезное. Пока Бузова не комментирует сложившуюся ситуацию. Поклонники надеются, что сестры все же помирятся. Напомним, что несколько лет назад именно Анна поддержала артистку, когда та переживала болезненный развод с Дмитрием Тарасовым. Также именно она помогала родственнице выбрать себе достойного мужчину на шоу «Замуж за Бузову». В эфире различных ток-шоу сестры говорили друг о друге только хорошее, поэтому странное подозрение девушек после поездки во Францию обеспокоило пользователей.



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