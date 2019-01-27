Собчак закатила скандал в гримерке НТВ, узнали СМИ

27.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Собчак закатила скандал в гримерке НТВ, узнали СМИ
Телеведущая Ксения Собчак закатила скандал в гримерке НТВ, передается на сайте телеканала.

Отмечается, что журналист пришла в студию НТВ, чтобы прокомментировать сообщения о драке ее супруга Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, однако Собчак не понравился сюжет телеканала о потасовке.

"Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым", - сообщает НТВ.

На сайте телеканала размещен видеоролик, на котором телеведущая с микрофоном идет по коридору в Останкино. Детали инцидента не уточняются.

Как сообщали СМИ, вечером 21 января Богомолов и Виторган подрались рядом с кафе в центре Москвы — якобы из-за Собчак. Позднее режиссер сообщил о двойном переломе носа и травме черепа. По данным источника в силовых структурах, заявлений в полицию участники конфликта не подавали.

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