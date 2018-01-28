Певица Людмила Сенчина умерла в Петербурге

28.01.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Певица Людмила Сенчина умерла в ПетербургеНе стало Людмилы Сенчиной. Информацию о кончине артистки подтвердил ее супруг.

По некоторым данным, Сенчина скончалась на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге. Она скончалась в одной из больниц города, где находилась под наблюдением с декабря 2017 года.

Народная артистка России Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года на Украине. После окончания школы ее семья переехала в Ленинград, где она поступила в Музыкальное училище имени Римского Корсакова при Ленинградской консерватории.

После окончания вуза ее пригласили в Театр музыкальной комедии. Она получила известность благодаря песне "Золушка".

Визитной карточкой певицы стали романс из телефильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал…", "Полынь", "Добрая сказка".

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