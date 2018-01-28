Тамара Семина смогла пережить смерть двоих сыновей

Актриса пришла на откровенный разговор к Борису Корчевникову, на его программу "Судьба человека". Звезды кино поведала о том, как росла во время войны, об отношениях с отчимом и о том, как спасала любимого супруга Владимира Прокофьева. Также Тамара Петровна попыталась объяснить телеведущему и гостям программы, почему не смогла выносить двойню.

Тамара Петровна Семина родилась в семье военного Петра Федоровича Бохонова, вскоре отец оставил семью и ушел воевать. На фронте он заболел туберкулезом и скончался.

Мама будущей актрисы Тамара Васильевна была эвакуирована с двумя маленькими детьми, а позже переехала к родным в Брянск, где Тамара и пошла в школу.

Семина призналась, что ее детство было непростым. Мама была очень красивой женщиной, но совершенно не могла наладить быт. К ней сватались многие мужчины, однако Тамара Васильевна всем отказывала. В итоге она вышла замуж за простого водителя - Петра Васильевича Семина. Именно этот мужчина, по словам актрисы, полностью заменил ей отца и стал самым близким другом.

В студии программы «Судьба человека» Тамара Петровна призналась, что всегда мечтала стать артисткой. Будучи юной девушкой, Семина снялась в экранизации романа Льва Толстого «Воскресенье». В той картине она сыграла Катюшу Маслову. Вскоре о Семиной узнал весь Советский Союз.

Замуж Тамара Петровна вышла на 2-м курсе ВГИКа - за сокурсника Владимира Николаевича Прокофьева. В отличие от знаменитой супруги, Прокофьев озвучивал фильмы, а не снимался в них. Более 30 лет Владимир Николаевич дублировал картины на киностудии имени Горького. Несмотря на взаимную любовь и верность, у звездной пары не было детей.

«Выкидыш, двойня... Это была совершенно невероятная боль. Я потеряла двух сыновей. Иду как-то раз по улице, и одна старенькая женщина крикнула мне: «Смотри, какие у тебя деточки, ангелочки - хорошие! А что ты хочешь? У тебя же резус отрицательный, парни не выживают. Была бы девка - было бы все хорошо», - поведала Тамара Петровна в эфире программы.

Слова той то ли гадалки, то ли ясновидящей оказались правдивыми: врачи подтвердили «диагноз». Однако актриса не теряла надежды, что все-таки сможет стать мамой.

«До 40 я еще хотела детей. А потом… Все нормально. Муж успокоил. Нет, значит, нет», - вздыхает Тамара Петровна.

В начале 90-х годов в их семье случилось другое горе: у Владимира Николаевича случился инсульт, его парализовало. Тамара Петровна полностью посвятила себя любимому мужу, забыв о карьере.

«Он что-то озвучивал, вернулся домой. Сказал мне: «Пойдем в большую комнату, телевизор посмотрим». Я вышла за кофе, а он, сидя на диване, упал. Инсульт. Приехала «скорая», реанимация. И начался мой второй этап в жизни - по госпиталям да по больницам», - вспомнила Семина.

Медики сообщили женщине, что Владимир Николаевич проживет не больше месяца - настолько сильно пошатнулось его здоровье.

«Я все забросила, нигде не снималась. Народ узнал, что у меня случилось горе». По словам Семиной, простые люди помогали ей продуктами, вещами. В это время Тамара Петровна забросила себя, она почти перестала есть.

«Только курила. Чашка кофе и две сигареты. Потом перестала спать. Делала вид, что и сыта и здорова, чтобы Володя не беспокоился», - рассказала народная артистка РСФСР.

Благодаря заботливой супруге Владимир Николаевич прожил вместо месяца - 15 лет.

В самом конце программы Семина обратилась к себе - в прошлое. «Ты была, есть и будешь умницей! Будь верна себе и человеку, который рядом с тобой, никогда не разбрасывайся! Дорожи малым!» - заключила Тамара Петровна.



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