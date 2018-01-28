Вячеслав Гришечкин считает себя виновным в смерти любимой жены

Вячеслав Гришечкин пришел на откровенный разговор с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека". Он впервые рассказал о том, как потерял любимую супругу - свою вторую жену Аню.

Когда Вячеславу было всего 5 лет, его мама развелась с отцом и уехала из Сочи в Москву. После будущий артист взял фамилию своего деда, который заменил ему родного папу. «Отец сильно пил и даже бил маму, когда она была беременна мной. Когда мне было 10, мама решила, что мне надо взять фамилию деда, а не отца», — вспоминает Гришечкин.

Со своей первой супругой Вячеслав прожил пять лет — за это время у них с Марией родилась дочка Оля. Он всегда называл ее Лялей. Несмотря на развод, актер смог сохранить очень теплые и дружеские отношения с бывшей супругой и единственным ребенком. По словам самой дочери актера, она прекрасно проводит время с отцом и его новой супругой. Более того, экс-супруга Вячеслава дружит с его нынешней женой.

«Мне было сложно уходить, это было ужасно. Были переживания, советы друзей. Ну, вот любовь это была, а бороться с ней зачем? Зачем делать несчастными сразу две семьи?» — рассказывает актер.

«Вторая свадьба с Анечкой была в день рождения моей дочери. Мы с ней прожили 25 лет и даже хотели обвенчаться, но не успели. Через неделю после годовщины свадьбы ее не стало», — говорит артист.

Аня была для Вячеслава самой большой любовью в его жизни. Ей было всего 49 лет, когда она умерла. «Она болела и держала все это в тайне. Она ушла очень быстро и безболезненно. Она уснула в реанимации и не проснулась. Мы жили с ее диагнозом год», — вспоминает Гришечкин. Он винит себя в смерти жены. «Я виноват в этом, я не следил за ней», — считает актер.



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