Путин порадует пенсионеров перед выборами

Президент России Владимир Путин постоянно уделяет большое внимание проблемам пенсионеров. Глава государства регулярно выступает с заявлениями, из которых следует, что за данной категорией граждан нужно внимательно следить, чтобы не упустить важные моменты.

Перед президентскими выборами, которые состоятся в нашей стране в марте текущего года, Путин решил выступить с комментарием по поводу будущего пенсионеров. Он заметил, что пенсионеров никто не даст в обиду. Перед выборами глава государства намерен предпринять ряд шагов, которые поспособствуют куда более легкой жизни для пенсионеров.

Не так давно российский лидер подал четкий сигнал, который свидетельствует о том, что отечественные пенсионеры будут жить лучше. В частности, он пообещал проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Это означает, что реальные доходы нуждающихся граждан поднимутся на значительный процент. Уже с первого февраля 2018 года ряд категорий пенсионеров почувствуют данные изменения на собственном примере.

Чуть позже, а именно 1 апреля, пенсии вновь будет проиндексированы. На сей раз повышение затронет пенсионеров, которые получают пенсии по старости.

На текущий момент можно констатировать, что трудовые пенсии россиян будут расти в среднем на 500 рублей в год, а через два года достигнут в среднем 15,5 тысячи рублей.

Ежели говорить проще, то перед выборами власти России пойдут на целый ряд мер, чтобы снизить градус напряженности в общественном сознании. Они сделают все возможное, чтобы столь внушительная прослойка населения нашей страны, как пенсионеры, почувствовали реальную поддержку.

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