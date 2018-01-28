Россиян хотят оставить без мусоропроводов

В конце прошлого года российский президент Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который регламентирует раздельный сбор мусора. После этого сразу в нескольких жилых домах Подмосковья были заварены мусоропроводы. Ситуация не изменилась до конца новогодних праздников, что вызвало у жителей волну возмущений.

Если говорить конкретнее о новом законе, то он разрешает региональным властям самим определять, как именно собирать мусор: старым способом, либо же раздельно. Вместе с этим на данном уровне власти будут приниматься решения об изменениях в тарифной сетке по вывозу мусора для граждан.

Эксперты уже выяснили, что раздельный сбор мусора позволит пустить в переработку примерно 30 процентов от всех отходов. Не трудно догадаться, что на такой же процент уменьшится наполняемость свалок.

Нужно напомнить, что в 2017 году в России, а именно в Московской области, стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора. Он зарекомендовал себя с положительной стороны, хоть и идет очень медленно.

В свою очередь россияне пока скептически относятся к затее. Но отечественные власти делают все возможное, чтобы переубедить население. Они сетуют на то, что рано или поздно от эксперимента придется переходить к масштабным решениям, которые охватят все регионы страны. В противном же случае россиянам попросту заварят мусоропроводы и иного варианта, как выбрасывать мусор в специальные контейнеры - попросту не будет.

На сегодняшний день отказаться от мусоропроводов вправе жители любого многоквартирного дома. Правда, за данное решение должны проголосовать не менее 51 процента жителей. В некоторых новых домах уже изначально сейчас нет места для мусоропровода, но данная практика не является всероссийской.

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