50-летняя Дженнифер Энистон станет матерью

Актриса давно мечтает стать матерью и даже накануне своего 50-летия не теряет надежды познать радость материнства. Стало известно, что кинозвезда собирается усыновить девочку-сиротку из Мексики и уже начала оформлять необходимые документы.

На протяжении многих лет бездетную актрису терроризировали слухами о ее бесплодии, затем о беременности и скорых родах. Папарацци следили за каждым ее шагом и выискивали любые изменения в фигуре. Недавно кинозвезда вновь появилась на ковровой дорожке с округлившимся животом, что породило новую волну сплетен.

На днях стало известно, что 49-летняя Дженнифер Энистон наконец-то решилась стать матерью. Правда, рожать сама она не собирается. Актриса решила взять себе приемного ребенка, поисками которого занималась уже давно. Как это принято в последнее время у звезд Голливуда, будущая мама отправилась на поиски малыша в бедную страну, чтобы дать брошенному ребенку возможность прожить счастливую и успешную жизнь.

Как сообщает издание «Globe», актриса посетила два детских дома в Мехико и буквально влюбилась в 13-месячную девочку с темными глазами и длинными ресницами. Чтобы скорее забрать малышку домой, Энистон дала поручения своим юристам, которые начали официальную процедуру оформления всех необходимых документов.

Поклонники актрисы уверены, что она как никто заслужила настоящее женское счастье. Ведь несмотря на то, что Энистон сделала блистательную карьеру, ей никогда не везло в личной жизни. В 2005 году она развелась с Брэдом Питтом, который после пяти лет брака ушел от нее к Анджелине Джоли. А в начале прошлого года Дженифер сообщила о разводе с Джастином Теру. Пара до сих пор находится на этапе дележа имущества. Поговаривают, что причиной разрыва стала излишняя любвеобильность супруга, в частности, его слишком тесная дружба с актрисой Наоми Уоттс.

Вполне вероятно, что теперь, после двух неудачных браков, Дженнифер Энистон найдет смысл жизни в материнстве. Несмотря на то, что актриса станет матерью-одиночкой, она сможет обеспечить своему ребенку лучший уход из всех возможных. Состояние звезды Голливуда на текущий момент оценивается в 220 млн. долларов.



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