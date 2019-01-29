Бывшая жена Марата Башарова сообщила об исчезновении мужа-бизнесмена

29.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бывшая жена Марата Башарова сообщила об исчезновении мужа-бизнесменаЭкс-супруга Марата Башарова — актриса Екатерина Архарова — ищет своего пропавшего мужа бизнесмена Артема Илясова.

В своем Instagram она написала, что супруг не выходит на связь с 26 января. По ее словам, около 19:00 по мск мужчина ненадолго вышел из кафе «Раиса Захарна», расположенном на ул. Можайский Вал, и не вернулся.

Артистка добавила, что Илясов бесследно пропал: ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. К тому же его телефон выключен.

Архарова также попросила интернет-пользователей сообщить любую информацию о местонахождении ее супруга.

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