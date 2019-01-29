Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»

Актриса Яна Троянова будет вести обновленное шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3, в котором сразятся экстрасенсы и актеры. Две команды по восемь человек в течение месяца будут бороться за выживание в окрестностях филиппинского острова Палаван. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 29 января.

Как рассказала обладательница двух наград «Кинотавра» и главная героиня известного телесериала «Ольга», более 10 лет назад она сама пыталась стать участницей этого проекта и даже записалась на кастинг, на который так и не попала, поскольку отправилась на репетицию к режиссеру Василию Сигареву, впоследствии ставшему ее мужем. В этот раз Троянова решила не упускать возможность, хотя обычно она отвечает отказом на поступающие ей приглашение стать ведущей того или иного телепроекта.

«Последний герой» через 16 лет пришел ко мне сам. Бог — джентльмен, он никогда ничего не навязывает, свою судьбу мы выбираем сами. (…) Это была как будто подсказка от Вселенной: «Ты была хорошей девочкой, ты сделала правильный выбор (отказавшись от участия в первый раз. — Ред.)», — вспоминает Яна Троянова.

На Филиппины актриса отправится в компании своей собаки Эми. Она остановится в отеле на соседнем острове, откуда каждое утро ей предстоит на лодке добираться до места съемок, где будут жить участники проекта.

В России шоу «Последний герой» впервые появилось на экранах в 2001 году, а его ведущим был Сергей Бодров – младший. Последний раз проект выходил на экраны в 2008–2009 годах. В обновленном формате «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» участники попытаются «остаться людьми», что и является слоганом проекта. В диких условиях они будут сражаться с силами природы, с голодом, с опасными животными и насекомыми, но главное — друг с другом.



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