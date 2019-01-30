Кабаеву поймали на обмане с декларацией о доходах

Известная в прошлом спортсменка Алина Кабаева, которая сейчас ведет активную общественно-политическую жизнь, не перестает быть интересной для огромной аудитории. Количество поклонников растет из года в год, на что сама Кабаева старается не реагировать.

Особенностью, которая на протяжении всей жизни сопровождает Кабаеву, является ее личная жизнь. Дело в том, что олимпийская чемпионка самым тщательным образом ее скрывает. Соответственно, в обществе нарастает пласт обсуждений, который в основном состоит из домыслов и предположений.

Кабаева, которая в настоящее время является председателем совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", была поймана на обмане. Речь в данном случае идет о ее декларации о доходах, в которой она не стала указывать дорогостоящую недвижимость, которой владеет. Соответствующие данные появились в интернете и стремительно распространились по Telegram-каналам.

В декларации о доходах Кабаева отсутствуют сведения о московской квартире стоимостью в один миллион долларов. По данным Телеграм-каналов, квартира была преподнесена Кабаевой в подарок, но вот только кем - неизвестно.

Почему Кабаева умолчала о столь роскошной недвижимости - остается только догадываться. Вероятнее всего, она не хотела привлекать к своей персоне дополнительное повышенное внимание, так как по своей сути Алина всегда сторонится публичности. По этому поводу, как и в случае с личной жизнью спортсменки, ее поклонники вынуждены строить догадки.

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