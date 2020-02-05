Шоу «Первого канала» «Док-Ток» оказалось копией программы RTVI

05.02.2020 Автор: Рубрика: Авторское, Общество Отзывов нет »

Первый канал анонсировал новое шоу «Док-Ток», которое полностью копирует программу Doc Talk на телеканале RTVI. Об этом говорится в заявлении редакции RTVI, которая обратила внимание на «неожиданные совпадения».

Между тем Первый здесь совсем не первый. Премьера программы Doc Talk («Док Ток») состоялась 9 сентября 2019 года на канале. Вели ее Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас. «Док Ток» – программа о том, что волнует каждого, про человеческие истории, социальные проблемы и драмы.

Практически такая тематика заявлена и на шоу «Док-Ток» на Первом канале. Представители канала указали, что на российском телевидении нет аналогичных шоу. В свою очередь Ксения Собчак Собчак отметила, что новое шоу «не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы»: «Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу», — сказала телеведущая.

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