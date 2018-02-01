Ольга Бузова едко прокомментировала свадьбу Тарасова и Костенко

В данном случае певица и телеведущая не стала ничего писать в своем аккаунте, а вступила в дискуссию в микроблоге своей подруги.

Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, в понедельник, 29 января, в одном из фешенебельных отелей столицы состоялось грандиозное торжество по случаю бракосочетания Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Прежде чем встретиться с родственниками и друзьями, приглашенными на праздник, влюбленные совершили обряд венчания в одном из столичных храмов.

Фотографии этого памятного момента, разумеется, практически мгновенно появились в Сети и столь же быстро подверглись бурному обсуждению пользователей. Одни желали молодоженам счастья, другие же — критиковали Тарасова за поспешность и необдуманность решений. Не могла не высказаться по поводку третьего по счету бракосочетания бывшего мужа и Ольга Бузова. На этот раз телеведущая не стала оставлять никаких неоднозначных комментариев на своей странице в Instagram, зато с удовольствием вступила в дискуссию в микроблоге своей подруги Томатин Саркисян. «Господи, как же я ржу», — написала девушка под одной из фотографий, где запечатлены Костенко и Тарасов.

«Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типа друзья, и артисты», — вторила ей Бузова. Впрочем, футболист в долгу не остался и даже на собственной свадьбе не упустил возможности подшутить над бывшей женой. Масла в огонь подлил и Николай Басков, который весьма тонко пошутил над тем, как Тарасов разрезал свадебный торт. «Дима просто неудачно репетировал, а сейчас все сделал правильно», — высказался певец. Кроме того, на одном из видео, где футболист танцует с новоиспеченной женой, поклонники заметили, что Дмитрий повторяет движения Ольги Бузовой из клипа «Мало половин».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







