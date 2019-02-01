Никита Исаев назвал главную проблему пенсионной реформы

Известный в нашей стране политический деятель Никита Исаев пришел к выводу, что главная проблема пенсионной реформы, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию, заключается в том, что власть не просчитала последствия.

Исаев отмечает, что с помощью столь непопулярной меры власти нашей страны хотят закрыть застарелые экономические проблемы, тогда как окончательные последствия они не хотят принимать во внимание. Однако общественная реакция оказалась показательной, потому что люди до сих пор не могут смириться с ростом пенсионного возраста на пять лет.

Подход к пенсионной реформе исключительно бухгалтерский: то есть мы поднимем пенсионный возраст на 5 лет, и люди просто будут позже выходить на пенсию, а государству зато огромная выгода - около 2 триллионов рублей в год.

Но так могут думать лишь недалекие люди, потому что это вовсе не набор цифр и данных, а дело в том, что каждый человек ощутит на себе последствия от пресловутой пенсионной реформы. Ведь даже сейчас многие граждане нашей страны не доживают до выхода на заслуженный отдых, а чего уж говорить о новом показателях по пенсионному возрасту.

Очевидные последствия пенсионной реформы следующие: работодатели постараются не держать пожилых на работе, так как теперь за увольнение предпенсионеров будет уголовная ответственность, то есть в теории выгодно уволить людей до предпенсионного возраста, чтобы не было проблем с законом.

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