Государство начнет тотально контролировать пенсионеров

Власти РФ вот уже несколько лет подряд проводят политику, направленную на максимальную экономию бюджетных средств. Речь в данном случае можно вести о социальных расходах, которые всегда были большим бременем для государственного бюджета.

Начиная с 2019 года в стране будет практиковаться следующая схема: за доходами неработающих пенсионеров начнется тотальный контроль. Соответственно, возникает вполне резонный вопрос о том, почему именно эта категория граждан нашей страны оказывается столь интересна государством.

Ответ лежит на поверхности: в случае выявления дополнительного источника дохода у такого человека, забрать у него, что называется, лишнее, а затем отменить положенную по закону индексацию пенсий. Под это на сегодняшний день уже готова нормативная база, поэтому никакие дополнительные законы приниматься не будут.

Вместе с этим обращает на себя внимание то, что контроль усиливается еще и по части скрываемого пенсионерами дохода от сдача в наем собственного жилья. Методы для выявления уклонения от уплаты налогов в 2019 году будут прорабатываться и станут самыми разнообразными.

Например, отслеживание банковских транзакций (нетипичное и систематическое поступление денежных средств) по картам пенсионеров, в то время когда государство четко понимает сколько должен иметь ежемесячно конкретный гражданин. Естественно, будет иметь место и отработанная уже годами схема - рейды по квартирам, предположительно сдаваемым в наем.

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