Понятие «работающий пенсионер» уберут из законодательства

В 2018 году в России произошло много изменений законодательного характера. В первую очередь в глаза бросается пенсионная реформа, с помощью которой власти страны намерены снизить социальную нагрузку на бюджет, отложив выход на пенсию для многих россиян.

Несмотря на все противодействие со стороны россиян пенсионная реформа была утверждена, пусть и с некоторыми ограничениями. В результате этого, мужчины и женщины в обозримой перспективе будут выходить на заслуженный отдых в 65 и 60 лет соответственно. Проще говоря, возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет.

Одновременно с этим россиян поставили перед фактом других изменений, не менее неожиданных. Так, например, в 2016 году начался процесс по лишению индексации пенсий для тех пенсионеров, которые осуществляют официальную трудовую деятельность. Из этого последовало желание пожилых россиян скрыть свои доходы. Согласно статистике, на конец прошедшего 2018 года зафиксировано вдвое меньше работающих пенсионеров, чем было в начале этого периода. И это вовсе не означает массовое увольнение пенсионеров.

На сегодняшний день можно констатировать, что люди работают на пенсии вовсе не из-за желания дополнительного обогащения, а по той простой причине, что им не хватает одной пенсионной выплаты.

Постоянное повышение цен на медицинские препараты, коммунальные услуги, одежду, продукты питания и продовольствия не может не сказываться негативно на уровне жизни населения. Людям приходится искать дополнительный заработок, чтобы не оставаться за чертой бедности.

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