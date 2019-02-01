Всем плевать на народ: Лоза озвучил главные ошибки в подготовке РФ к Евровидению



Известный певец, композитор и автор песен Юрий Лоза объяснил, почему для участия в музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» Россия заказывает песни у иностранных авторов и почему наши исполнители не интересны Европе и отечественным телезрителям.

В интервью Федеральному агентству новостей, состоявшемся накануне своего 65-летия, Юрий Лоза рассказал, что продюсеры, отвечающие за участие России в Евровидении, предпочитают заказывать песни для конкурса у зарубежных авторов, поскольку на это будет выделено больше денег.

«Это система откатов, которая работает у нас в России повсеместно. Потому что под американского композитора можно выбить гораздо больший бюджет, чем под российского, — объяснил музыкант. — Если песню в Америке заказывают, они просят на это больше денег. А миллион на Лозу не дадут».

Также Юрий Лоза выразил мнение, что Россия изначально ставит неправильные задачи своим конкурсантам.

«Главное — не ставить задачу победить. Задача — представлять Россию», — считает Лоза.

В качестве примера музыкант привел Патрисию Каас, которая выступила на Евровидении, спев песню на французском языке и не стремясь быть как все остальные участники конкурса. В итоге она заняла восьмое место и поехала гастролировать по Европе.

«А Дима Билан занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар. Потому что ничем новым он Европу не удивил. Он не интересен», — заметил Лоза.

При этом, по его мнению, выступить достойно на этом конкурсе могут многие российские исполнители.

Кроме того, певец и композитор считает большой ошибкой, что российские организаторы Евровидения не проводят отборы конкурсантов, опираясь на мнение россиян.

«У нас было прослушивание, народное голосование, кто-то спросил, кого россияне хотят видеть представителем своей страны?

Людей давно никто не спрашивает! Всем плевать на этот народ», — заключил собеседник ФАН.

Полное интервью с Юрием Лозой по случаю его юбилея читайте на сайте ФАН 1 февраля.



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