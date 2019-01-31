Путин объяснил россиянам, как не болеть

Президент России Владимир Путин является человеком, за которым следят миллионы граждан. Буквально каждое его публичное выступления становится предметом для обсуждений в обществе, не говоря уже о заявлениях, которые тут же разбираются на цитаты.

Сейчас по всей стране раз за разом вспыхивают эпидемии гриппа и ОРВИ, так как наступила непростая пора в погодном плане. Потепление привело к увеличению количества заболевших среди россиян.

На днях президент страны провел встречу с представителями правительства. После того, как Путин выслушал доклад об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионах, глава государства высказал свою позицию в плане решения данной проблемы.

"Для того, чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом", - поведал Путин.

Тем временем, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что рост заболеваемости гриппом и ОРВ ожидается в ближайшие недели во многих российских регионах. Скворцова уточнила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ по России стала повышаться на двух последних неделях 2018 года, и до прошлой недели - с 21 по 27 января - она не превышала базовый эпидпорог.

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