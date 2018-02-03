Майли Сайрус поразила женственным образом во время выступления с Элтоном Джоном

Поклонники американской певицы были поражены ее нежным и удивительным образом. 60-я церемония вручения премии Гремми 2018 ознаменовалась выступлением неожиданного дуэта – Майли Сайрус и сэра Элтона Джона.

Певица продемонстрировала совершенно неожиданный образ – одела шикарное платье из фатина, нежно улыбалась и ни разу не оголилась, не корчила гримасы и не высовывала язык. Роскошный наряд цвета марсала и сцена Madicon Square Garden как нельзя кстати соответствовали широкой улыбке Майли.

Поклонники звезды были ошарашены такой трансформацией. В сети пролетела волна восторженных отзывов. Образ нежной принцессы в компании сэра Элтона, невольно привел к мысли о диснеевских прекрасных принцессах и рыцарях. Полумрак зала, рояль и вся атмосфера выступления показали уровень «взрослости» 25-летней Майли Сайрус.

Еще пять лет назад в 2013 году на сцене MTV Video Music Awards актриса в компании Робина Тика выступила совершенно в ином стиле. Игривые рожки, костюм телесного цвета, эпатажное поведение – вот привычный образ певицы.

В январе 2018 года звездная пара Джон и Сайрус с достоинством приняли овации, закончив свое выступление. По мнению автора Марка Дайса, «вакцина от бешенства» все же помогла Майли стать «нормальным человеком».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







