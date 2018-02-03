Родители учащихся гимназии отказались от выступления Волочковой перед их детьми

Пользователи Сети сообщают, что выступление балерины перед учащимися гимназии, в которой учится ее дочь, отменено по просьбам родителей. Россияне не хотят, чтобы скандальная балерина выступала перед их детьми.

Анастасия Волочкова ранее сообщала, что хочет сделать подарок гимназии, где учится её дочь Ариадна, и бесплатно выступить с творческим коллективом перед детьми и всеми работниками школы. Однако поклонники Волочковой в Instagram стали писать, что родители не хотят видеть концерт скандальной балерины, а потому директор гимназии отменила концерт.

Сама Волочкова комментировать новость об отмене её концерта не стала, а просто отправилась в Ново-Иерусалимский монастырь, откуда и стала публиковать фотографии в свой аккаунт в Instagram.



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