Пенсиям россиян предсказали снижение

В наступившем не так давно 2018 году уже состоялась индексация пенсий. Этот процесс был перенес с 1 февраля на 1 января. Власти предпочли не раскрывать причины такого решения, тогда как эксперты пришли к выводу, что всему виной президентские выборы.

Следующая индексация, которая была анонсирована заранее, состоится 1 апреля. В отличие от январского повышения, на прибавку смогут рассчитывать те пенсионеры, у которых имеется инвалидность. В данном случае повышение состоится в рамках 3,7 процентных пункта.

Несмотря на все усилия, которые государство предпринимает для повышения материального положения пенсионеров, на практике картина выглядит куда менее радужной, нежели следует из рапортов властей. В качестве примера можно обратиться к реальным доходам нуждающихся граждан. Вот уже несколько лет подряд фиксируется планомерное снижение этого показателя. Будущее в этом плане представляется еще более печальным.

Так, эксперты констатировали, что в перспективе до 2020 года доходы пенсионеров продолжает снижение. Прогнозируется, что в среднем отечественные пенсионеры потеряют от своего нынешнего дохода порядка трех процентов. Изначально же специалисты ожидали понижения в рамках одного процента, но затем были вынуждены скорректировать эти данные из-за изменившихся обстоятельств.

Текущее положение пенсионеров оставляет желать лучшего. Все чаще граждане страны, которые получают от государства поддержку в виде пенсионных выплат, жалуются на то, что их проблемы лишь усугубляются. Особенное недовольство высказывают работающие пенсионеры, которые вот уже несколько лет лишены такой привычной, казалось бы, процедуры, как индексация пенсий.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







