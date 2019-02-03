Умер известный рэпер Децл

Знаменитый в нашей стране рэпер Кирилл Толмацкий, который выступал под творческим псевдонимом Децл, скончался минувшей ночью в возрасте 35 лет. Первое сообщение о кончине артиста на страничке в социальной сети оставил его отец Александр Толмацкий.

"Кирилла больше нет", - написал отец рэпера, не став вдаваться в подробности. Лишь спустя некоторое время он ответил на запрос журналистов следующим образом: "Пожалуйста, не трогайте меня сегодня. Да, я подтверждаю это".

Некоторые детали раскрыл концертный директор Толмацкого Павел Беленец, сообщивший о том, что рэперу стало плохо после очередного концерта в Ижевске.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - сообщил Беленец.

Вскоре сведения о смерти рэпера появились в официальном интернет-сообществе покойного артиста. Поклонники с трудом поверили в случившееся, выразив надежду на то, что информация не подтвердился, а аккаунт в соцсети был взломан злоумышленниками. Однако вскоре стало понятно, что Децл на самом деле скончался от остановки сердца.

Кирилл Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 года. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты", который был записан в 2000 году, входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. Считается, что Децл спровоцировал в России волну популярности музыкального направления хип-хоп. Несмотря на то, что в последние годы его популярность была далека от первоначальной, он все равно занимался творческой деятельностью. Так, в 2018 году Децл выпустил альбом "Неважно, кто там у руля". Также Толмацкий играл в кино. В 2005 году он сыграл рэпера в фильме "Продается дача". В 2013 году исполнил главную роль в короткометражной картине "Рай по требованию". Сыграл в эпизоде сериала "Закон каменных джунглей".

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