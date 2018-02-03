Spice Girls снова вместе

Издание The Sun сообщило, что женская поп-группа Spice Girls из Британии решила воссоединиться. По данным СМИ, каждая из участниц коллектива будет получать гонорар в размере более 14 млн долларов.

Добавим, что группа воссоединилась после того, как Виктория Бекхэм дала своё согласие вернуться в коллектив. Однако, по данным СМИ, жена известного футболиста отказалась при этом петь.

— Никто не мог подумать, что такое воссоединение когда-либо станет возможным. Однако после длительных переговоров Виктория согласилась с тем, что настало время работать в этом году над новыми проектами, — отмечает в свою очередь издание Daily Express.

Ожидается, что "перчинки" примут участие в шоу на Китайском телевидении, а также выпустят сборники своих лучших песен.



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