Светлана Ходченкова пожаловалась на нехватку мужского внимания

Светлана не любит пускать посторонних в свою личную жизнь, а своих поклонников предпочитает держать в секрете. В недавнем интервью Светлана рассказала, как складываются ее отношения с противоположным полом.

Светлана Ходченкова по праву считается одной из самых красивых и талантливых актрис отечественного шоу-бизнеса. При этом артистка предпочитает скрывать свою личную жизнь — она придерживается мнения, что счастье любит тишину. В недавнем интервью Светлана откровенно призналась, что иногда ей не хватает внимания от своих избранников.

Очень часто Ходченкова воплощает на экранах образ сильной женщины. В жизни актриса хочет быть более слабой, чтобы можно было опереться на сильное мужское плечо.

«Знаете, у меня классическое воспитание. Для меня всегда мужчина будет главным. Иногда возникают такие моменты, когда хочется сказать: «Меня любят миллионы, а ты даже букет цветов не подаришь!» А потом я подумаю и пойму: «Он все равно меня любит, я это знаю», — рассказала актриса в интервью журналу Esquire.

Напомним, что некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что Светлана Ходченкова возобновила отношения со своим экс-бойфрендом Георгием Петришиным. Пара провела вместе отпуск на Бали. Они встречались около пяти лет и собирались пожениться, но несколько лет назад расстались. По слухам, сейчас Светлана и Георгий снова вместе.



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