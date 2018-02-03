Звезда «Универа» Андрей Гайдулян признался, как по ночам фантазирует о Бузовой



После скандальных высказываний в "Инстаграме" по поводу съёмок на песню Wi-Fi защитники Бузовой набросились на актёра и обвинили его в пиаре за счёт Ольги.

Вчера в Москву прилетел самый красивый преступник в мире, которого Ольга Бузова пригласила для участия в своём новом клипе на песню Wi-Fi. Эта новость ошарашила не только фанатов певицы, но и звезду сериала "Универ" и "Сашатаня" Андрея Гайдуляна, который только вчера прилетел в Москву и был не в курсе новостей.

"Я спать. Вернулся домой, в Москву, а тут столько новостей, куча дел. Ольга Бузова вообще вон с преступником связалась, совсем с катушек слетела баба… Истомилась вся без мужика. Заочно, небось, познакомились. Ну да ладно, не буду фантазировать на ночь, не к добру это. P.S. Не могу, всё равно фантазирую", — поделился впечатлениями актёр в "Инстаграме".

Подписчики успели обвинить Гайдуляна в том, что он пиарится за счёт Бузовой, на что актёр назвал себя скотиной вонючей и "возненавидел" себя за необдуманный поступок.

Напомним, Бузова недавно вернулась из отпуска и сразу же окунулась с головой в работу. В данный момент певица снимает клип на песню Wi-Fi, ради которого пригласила даже самого красивого в мире преступника Джереми Микса.



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