Женщинам с детьми разъяснили, как получить перерасчет пенсии

В России имеется большое количество надбавок к основной пенсии, что о некоторых из них граждане даже не догадываются. Сейчас мы решили подробнее остановиться на дополнениях к пенсии в виде денежных средств для женщин-пенсионеров с несколькими детьми.

Отечественные власти, несмотря на разного рода экономические вызовы, стараются в полной мере исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства. Вместе с этим из-за определенных явлений приходится не только индексировать пенсии граждан, но еще и вводить дополнительные надбавки к пенсиям для отдельных категорий нуждающихся.

Сегодня в РФ существует надбавка к пенсии для женщин, которые имеют большой трудовой стаж и воспитывают детей. Оказывается, что за одного ребенка в данном случае максимальная прибавка может быть 212 рублей. В свою очередь для тех женщин, которые получают пенсии и имеют четырех детей, полагается 636 рублей к основной сумме пенсии.

Таким образом речь идет о перерасчете пенсии. В ходе этого процесса специалисты опираются на систему баллов. Уход за первым ребенком составляет 1,8 баллов, за вторым - 3,6, за третьим и четвертым - 5,4. Баллы начисляются за каждый год, проведенный в декретном отпуске до достижения ребенком возраста в полтора года.

Детальные подробности можно узнать в местном отделении Пенсионного фонда. Его сотрудники индивидуально рассматривают каждую ситуацию, сопоставляя параметры начисления пенсии и другие аспекты из жизни отдельно взятого пенсионера.

Накануне президент России Владимир Путин признал имеющиеся проблемы в пенсионной сфере. В частности, он констатировал, что материальное положение многих пенсионеров оставляет желать лучшего. В связи с этим он призвал все ответственные ведомства и министерства продолжить оказывать всестороннюю помощь пенсионерам. В первую очередь, по словам главы государства, нужно регулярно повышать пенсионные выплаты, чтобы они не страдали из-за растущей инфляции.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







