Божена Рынска заставила любовника развестись с женой

04.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Божена Рынска заставила любовника развестись с женойБлогер сообщила, что ее возлюбленный скоро официально станет свободным.

Об отношениях  Божены Рынска и Игоря Малашенко стало известно в феврале 2012 года. Однако официального подтверждения этой информации не было.  Пара вместе появлялась на красных ковровых дорожках, демонстрировала теплые чувства, но на все вопросы журналистов о статусе их отношения отмалчивались. Жена основателя НТВ Елена Пивоварова тоже никак не комментировала информацию.

Сегодня Божена Рынска в своем микроблоге впервые рассказала откровенно о ее отношениях с избранником. Она заявила, что спустя шесть лет их гражданского брака Игорь подал на развод со своей официальной супругой. «Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз. Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине, и жил гражданским браком со мной. К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой», — написала Божена.

Поклонники поздравили блогера с новым этапом жизни. Божена отметила, что решение было принято ее избранником давно, но он ждал совершеннолетия сына.

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