Ольга Бузова отправляет поклоннику интимные фото

Об этом телеведущая и певица рассказала своим поклонникам. Ольга Бузова не раскрывает фолловерам имя ухажера. Недавно она оказалась на отдыхе в Таиланде вместе с Тимуром Батрутдиновым. И сейчас артистка и шоумен иногда проводят время вдвоем.

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова старается быть максимально откровенной со своими поклонниками. Она подробно рассказывает о том, что происходит в ее повседневной жизни. Фолловерам настолько интересно следить за каждым ее шагом, что сейчас у нее 12 миллионов подписчиков. Ольга с удовольствием пользуется своей популярностью, а потому время от времени рекламирует различные товары. Недавно она призналась, что пользуется мессенджером для того, чтобы отправлять секретные снимки.

«Никто не палит мою переписку и я отправляю по нему даже интимные фото», - написала Бузова в микроблоге.

Поклонники не могли понять, зачем Ольга стала рассказывать о столь личной информации. «Интимные фото! Очень интересно, кому отправляешь?», «Интимные фото, хорошо можешь привлечь внимание», «Интимные фотки, этим все сказано», - делились мнением фолловеры.

Не так давно поползли слухи о том, что Ольгу связывают романтические отношения со звездой сериала ТНТ Тимуром Батрутдиновым. Недавно они оказались вместе на отдыхе в Таиланде. Однако артистка признается, что у нее есть другой кавалер, чье имя раскрывать не торопится. Тем не менее, она не исключает, что между ней и юмористом тоже может вспыхнуть роман. Ольга Бузова: «Я ответила «Да!»

«Да все может быть… Но сейчас за мной ухаживает другой мужчина, и я подумываю ответить ему взаимностью, ведь сердце уже оттаяло, и боль почти прошла. Подруги на праздновании дня рождения спросили, готова ли я к переменам на личном фронте. Если раньше говорила, что живу только работой, то впервые за долгое время ответила «да»!» - признавалась Ольга в интервью «СтарХиту».

Судя по всему, судьба постоянно сводит Батрутдинова и Бузову. Сегодня они оказались в одном ресторане, чему ведущая «Дома-2» была несказанно рада. Она признавалась, что обожает чувство юмора резидента Comedy Club.

Я хочу знать какой ты на вкус 🖤 #однаночь 🔜 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 17, 2018 at 6:56 PST

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