Работающим пенсионерам объяснили их будущее

В России имеется такая внушительная по численности прослойка населения, как работающие пенсионеры. Люди из нее нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства по причине лишения регулярной индексации пенсии с 2016 года.

Несколько дней назад пенсионеры, которые продолжают официальную трудовую деятельность, были взволнованы свежими известиями о том, что их могут и вовсе лишить пенсионных выплат. В информационных выкладках отмечалось, что власти согласились на такой шаг. Правда, делалась оговорка, что пенсии потеряют только богатые работающие пенсионеры, у которых средний доход в 2,5 раза превышает средний по региону.

Правда вскрылась чуть позже. Представители Совета Федерации разъяснили работающим пенсионерам, в том числе и с солидным доходом, что санкции пока в их отношении применяться не будут.

Нужно пояснить, что работающие пенсионеры высказывают крайнее неудовлетворение решением властей отменить для них регулярные надбавки к пенсии. Граждане поясняют, что продолжают работать, будучи на пенсии, вовсе не от хорошей жизни. Им попросту не хватает одной лишь пенсии. Государственные чиновники же объясняют, что восстановят трудящихся пенсионеров в праве индексации только после того, как в стране улучшится экономическая ситуация.

Эксперты прогнозируют снижение числа работающих пенсионеров в РФ. Ожидается, что к 1 апреля 2018 года их общая численность достигнет 9,6 миллиона человек.

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