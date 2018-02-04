Дмитрию Нагиеву на спектакле в Калининграде срочно вызвали скорую

Во время спектакля в Калининграде Дмитрию Нагиеву пришлось вызывать скорую помощь. Актер и телеведущий повредил ногу.

Когда шоумен находился на сцене, ему на ногу обрушились декорации. Артист получил сильный ушиб и ссадину, и организаторы выступления решили перестраховаться и вызвали Нагиеву скорую. Медики оказали актеру помощь на месте и прописали ему покой для скорейшего выздоровления. "В общем, нормально. Хромаю, но ползу", – приводит слова Дмитрия РИА ФАН.

По информации Ura.Ru, фельдшеры скорой были восхищены вежливостью знаменитого артиста. Несмотря на боль он бы предельно корректен и продолжал шутит во время осмотра. Инцидент происходил во время показа спектакля "Кыся", в котором Нагиев играет главного героя одноименной повести Владимира Кунина кота Мартына. Декорации обрушились на артиста под конец спектакля, около 22:10.

В интервью журналу "Афиша" Нагиев рассказывал о постановке. "Это трагикомедия о похождениях кота – секс-террориста времен перестройки. В "Кысе" я играю кота, страдающего из-за таких же проблем, что и человек. Конечно, я как-то понаблюдал за котами, перед тем как делать эту роль. Я отталкивался от пластики животного, а не от какого-то кошачьего характера. Получился очень стебовый и озорной спектакль. В нем есть даже ненормативная лексика, но здесь, в конкретной сцене, она органична и не режет слух. Ради "Кыси" я отказался играть у Романа Виктюка в пьесе "На двоих" и от роли Баха. Я шоумен и должен быть уверен, что на спектакль, в котором я играю, придет много зрителей и он им понравится".

Ранее Dni.Ru рассказывали, чтоДмитрий Нагиев – единственный в России артист, который смог с параличом лицевого нерва добиться невероятной популярности. В 90-х мало что можно было сравнить с сериалом "Осторожно, модерн!". Не менее популярным было шоу "Окна". Но когда эти проекты один за другим закрыли, Нагиеву пришлось начинать все сначала. Сейчас артист снова нарасхват: Нагиев снялся в очередных сезонах сериалов "Кухня" и "Физрук", ведет шоу "Голос" и "Новогодний огонек", играет в театре.



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