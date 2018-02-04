Дополнен перечень заболеваний, дающих право на бессрочную инвалидность

Министерство труда России несколько дней назад обнародовало свежую информацию о тех заболеваниях, при которых назначается бессрочная инвалидность. Это означает, что человеку не потребуется каждый год проходит процедуру подтверждения своей болезни.

После публичного опубликования документа становится ясно, что речь идет о патологических состояниях организма, которые обусловлены нарушениями свертываемости крови, парных ампутациях области тазобедренного сустава, а также хромосомных аномалиях, к коим относится синдром Дауна.

Помимо этого, в перечень попали кофакторная фенилкетонурия, миодистрофия Дюшенна, почечная недостаточность в терминальной стадии и системный ювенильный артрит.

Напомним, работы по обновлению документа, который предполагает присвоение бессрочной инвалидности, начались после поручения президента страны Владимира Путина. В конце прошлого года глава государства проел совещание с представителями общественных организаций и инвалидами. В ходе этого мероприятия лидер России принял во внимание проблемы и чаяния нуждающихся граждан. Путин поручил ответственным ведомствам упростить присвоение инвалидности без надобности переосвидетельствования на ежегодной основе для тех категорий граждан, которые страдают определенными недугами.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал в самые сжатые сроки реализовать предложения президента. Сегодня можно констатировать, что Топилин полностью исполнил эти обещания, так как они вылились в конкретные законодательные акты.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







