Дополнен перечень заболеваний, дающих право на бессрочную инвалидность

04.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министерство труда России несколько дней назад обнародовало свежую информацию о тех заболеваниях, при которых назначается бессрочная инвалидность. Это означает, что человеку не потребуется каждый год проходит процедуру подтверждения своей болезни.

Дополнен перечень заболеваний, дающих право на бессрочную инвалидность

После публичного опубликования документа становится ясно, что речь идет о патологических состояниях организма, которые обусловлены нарушениями свертываемости крови, парных ампутациях области тазобедренного сустава, а также хромосомных аномалиях, к коим относится синдром Дауна.

Помимо этого, в перечень попали кофакторная фенилкетонурия, миодистрофия Дюшенна, почечная недостаточность в терминальной стадии и системный ювенильный артрит.

Напомним, работы по обновлению документа, который предполагает присвоение бессрочной инвалидности, начались после поручения президента страны Владимира Путина. В конце прошлого года глава государства проел совещание с представителями общественных организаций и инвалидами. В ходе этого мероприятия лидер России принял во внимание проблемы и чаяния нуждающихся граждан. Путин поручил ответственным ведомствам упростить присвоение инвалидности без надобности переосвидетельствования на ежегодной основе для тех категорий граждан, которые страдают определенными недугами.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал в самые сжатые сроки реализовать предложения президента. Сегодня можно констатировать, что Топилин полностью исполнил эти обещания, так как они вылились в конкретные законодательные акты.

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