Леди Гага отменяет концерты из-за «сильной боли»

04.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Леди Гага отменяет концерты из-за "сильной боли"Известная певица была вынуждена отменить, как минимум, десять концертов, "из-за сильных болей".

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на её возможность выступать вживую», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter певицы.

Отмечается, что отменены концерты в таких городах, как Лондон, Манчестер, Копенгаген, Цюрих, Рио-де-Жанейро и других.

Ранее британский музыкант Элтон Джон сообщил о своём прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.

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