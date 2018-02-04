Павел Дуров снова спровоцировал слухи о романе с Аленой Шишковой

Бизнесмену уже долгое время приписывают увлечение моделью. Недавно Павел Дуров и Алена Шишкова снова оказались в центре внимания общественности. Пользователи соцсетей считают, что бизнесмен подтвердил связь со звездой Инстаграма.

По слухам, 33-летний бизнесмен и один из основателей социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров встречается с 25-летней моделью Аленой Шишковой. Слухи о тайной связи предпринимателя и белокурой звезды Инстаграма ходят уже не первый месяц, но до недавнего времени ни одна из сторон не комментировала домыслы общественности. Однако недавно Павел прервал молчание.

В начале февраля в Сети появился ролик, посвященный обновлениям в популярном мессенджере, основателем которого является Дуров. В коротком видео демонстрируются основные функции обновленного приложения для телефонов на базе Android. На кадрах, облетевших Интернет, демонстрируется аккаунт Павла. Предприниматель показывает, как принимает звонки от Шишковой и переписывается с ней.

Кроме известной модели, в контактном листе Дурова, показанном в ролике, можно увидеть «секретные» чаты с Ангелой Меркель, создателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и с главной героиней сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен.

Пользователи социальных сетей пришли к выводу, что Павел Дуров подтвердил свои отношения с Аленой Шишковой. Так ли это, остается только догадываться. Возможно, бизнесмен решил пошутить, а заодно и привлечь внимание к своему мессенджеру. Как бы то ни было, Павел действительно общается с Аленой. Предприниматель присутствовал на вечеринке по случаю 25-летия Шишковой, которая прошедшей в Дубае в ноябре прошлого года. На снимках, которые появились в Инстаграме блондинки, она запечатлена вместе с Павлом и друзьями. При этом Алена держит в руках пышный букет цветов.

По слухам, Дуров также отдыхал вместе с Шишковой в Париже. В Интернете можно найти кадры, на которых мужчина, похожий на бизнесмена, гуляет в непосредственной близости от Эйфелевой башни со спутницей, напоминающей модель. На кадрах нельзя разглядеть лица отдыхающих, потому что они запечатлены спиной к камере.

Напомним, что Алена Шишкова воспитывает дочь Алису, отцом которой является рэпер Тимати. Девочка появилась на свет в марте 2014 года в одной из клиник Доминиканы. Про личную жизнь предполагаемого возлюбленного Алены Павла Дурова известно не очень много. Около четырех лет назад мужчина ушел с поста генерального директора соцсети «ВКонтакте» и покинул Россию. Известно, что Дуров часто путешествует и успел побывать во многих странах. В одном из интервью Павел говорил, что считает себя гражданином мира.



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