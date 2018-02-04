Регина Тодоренко вернулась на ТВ

Регина Тодоренко, покинувшая шоу "Орел и решка", снова появится перед поклонниками в новом шоу на канале "Пятница". Тодоренко будет вести бьюти-шоу "Мейкаперы" совместно со стилистом Владом Лисовцом.

"Знакомьтесь. Новая пара ведущих. Как считаете, мы справимся?" — обратилась Регина к подписчикам в "Инстаграме", опубликовав фото с Владом.

В шоу будут состязаться лучшие визажисты. В конце прошлого года канал "Пятница!" объявил кастинг для мейкап-мастеров: "У тебя есть салон красоты, бьюти-блог или просто огромное желание красить людей? Ты веришь, что можешь изменить мир кисточкой? Консилер, праймер, хайлайтер, шиммер и плампер — для тебя это не американские литераторы, а верные помощники в ежедневной работе? Тогда мы ищем тебя!"

В конце октября 2017 года стало известно, что 27-летняя Регина Тодоренко покидает шоу "Орёл и решка".

— Почти все эти четыре года я не была дома. Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько дней рождений родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону. Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведённую с ними. Я очень люблю своё дело, и мне очень грустно с ним расставаться. Но в мире ещё столько всего нового, что хочется попробовать, — написала Регина в "Инстаграме" о своём уходе из программы.



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