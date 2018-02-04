У жены Тарасова после свадьбы сдали нервы

Недавно ставшая третьей женой футболиста Тарасова Анастасия Костенко прокомментировала шумиху, возникшую после их свадьбы. Модель, долго молчавшая, наконец высказалась относительно слухов и критики в их адрес.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались 9 января. В конце месяца супруги обвенчались и закатили шикарный банкет, на который пригласили только самых близких и родных. Публику развлекали певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева.

Практически сразу в Сети появились ролики и снимки с торжества. Пользователи активно обсуждали наряд Анастасии, выискивали ракурсы, на которых был бы виден "округлившийся животик", а также комментировали эмоции влюбленных.

Многим показалось, что Тарасов якобы был занят не Костенко, а друзьями, с которыми активно веселился. Более того, внимательные журналисты умудрились найти в одном из пабликов комментарий бывшей жены футболиста, поющей ведущей Ольги Бузовой, которая будто бы заявила, что над влюбленными все смеются.

В итоге терпение Анастасии лопнуло, и она высказалась относительно слухов. Сделала она это в комментариях к одному из своих фото на страничке в Instagram. "отвечаю для таких, как Вы – первый и последний раз. очень хочется, чтобы это было правдой??? но нет, облом



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