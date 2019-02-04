Некоторым россиянам пенсию будут выплачивать по старым правилам

Основная цель пенсионной реформы, которая начала в 2019 году реализоваться в России, заключается в повышении возраста выхода на пенсию. Этот показатель для российских мужчин и женщин вырастет на пять лет, что будет происходить в несколько этапов.

Однако мало кто знает, что несмотря на все преобразования, в нашей стране останутся люди, которые будут получать пенсионную выплату по прежним условиям. В данном случае следует уточнить, что речь идет только о тех россиянах, которые успели заключить договор с негосударственным пенсионным фондом до конца прошлого года. Для них предусмотрены пенсии по старым правилам, а именно с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

По этому поводу высказались в Министерстве труда и социальной защиты, уточнив, что сейчас прорабатывается вопрос о возможности распространения подобной практики на новые соглашения граждан с негосударственными пенсионными фондами, которые будут заключены после 1 января 2019 года.

В ведомстве уточнили, что на текущий момент прорабатываются последствия от такого решения, а консультации ведутся с Центробанком, Министерством экономического развития и Минфином.

Впрочем, подобную инициативу не поддержал Константин Угрюмов, являющийся главой национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Свою позицию он объяснил тем, что предложение может привести к несовпадению начала получения личной и государственной пенсий.

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