Прояснился вопрос с учетом советского стажа для повышения пенсии

Пенсионная тематика в сегодняшних реалиях остается очень важной. Люди наперебой обсуждают изменения пенсионного законодательства, так как осознают, что перемены в большинстве случаев негативным образом скажутся на их жизни.

Одной из ключевых проблем современности являются низкие пенсии. Несмотря на все заверения со стороны чиновников, ситуация в этом направлении изменяется очень вяло, если не сказать больше - ничего не меняется. Россияне возмущены, но власти предпочитают не замечать истинное мнение народа.

Происходит подобная ситуация, в том числе из-за того, что многим гражданам при начислении пенсии не учитывается советский стаж, так как он документально не подтвержден. По этому поводу высказались сотрудники Пенсионного фонда. Они дали обещание пожилым россиянам о том, что уже в 2019 году будут утверждены изменения, благодаря которым советский стаж будет учитываться в автоматическом режиме.

Данная информация позволила развеять сомнения многочисленных граждан страны, которые были обеспокоены этим вопросом. Интересно заметить, что у многих из них подавляющая часть трудового стажа приходится как раз на советское время.

Тем временем, люди в нашей стране со скепсисом относятся к пенсионным изменениям. Дело в том, что россияне перестали верить в обещания властей о светлом будущем, так как на практике не видят позитивных перемен. Соответственно, соглашаться с пенсионной реформой они не намерены.

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