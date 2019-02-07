Голикова заявила о снижении бедности в России

Бедность, которая на сегодняшний день остается существенной проблемой в России, стала предметом для обсуждения после недавнего заявления вице-премьера Татьяны Голиковой. Она заявила, что усилия властей в этом направлении принесли положительные результаты.

В своем комментарии вице-премьер опиралась на актуальные данные, которые были получены по линии Росстата. Из них следует, что на сегодняшний день в стране постепенно снижается бедность. Уровень бедности, как поведала Голикова, сейчас находится на отметке в 13,3 процента, тогда как годом ранее этот показатель составлял 13,7%.

Голикова объяснила, что основной причиной бедности именно в России является слабый уровень образованности населения. В частности, если человек не имеет даже общего образования, то ему приходится сталкиваться с трудностями рабочего характера. Не трудно догадаться, что возникают и проблемы материального толка.

"Если работники обладают средним образованием, то они все равно находятся в зоне потенциального риска, так как тоже имеют большие проблемы с трудоустройством", - сказала вице-премьер, а также добавила, что людям с высшим образованием куда легче, так как они востребованы во всех российских регионах.

Вместе с этим Голикова пояснила, что вскоре власти страны будут применять новую формулу расчета бедности. Если сейчас государство сравнивает среднюю зарплату с прожиточным минимумом, то вскоре основной упор будет делаться на критерии, которые напрямую влияют на качество жизни внутри страны.

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