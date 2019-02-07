В Госдуме предложили отказаться от повышения пенсионного возраста

В Госдуме продолжаются дискуссии о целесообразности пенсионной реформы в том виде, в котором она была утверждена в конце прошлого года. В первую очередь парламентарии делают акцент на росте такого показателя, как возраст выхода на пенсию.

Свою довольно жесткую позицию по этому поводу выразил депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин. Он входит в комитет нижней палаты парламенты по труду, социальной политики и делам ветеранов. Шеин категорически не согласился с пенсионной реформой, подчеркнув то обстоятельство, что население нашей страны не готово к росту пенсионного возраста на пять лет.

"В частности, предлагается вернуться к порогу начисления пенсии по возрасту на отметке 55-60 лет, которая у нас была совсем недавно. И вернуться к тем параметрам минимального трудового стажа, который был до 2014 года", - уточнил Шеин.

Он также настаивает на необходимости отмены балльной системы, которая сегодня используется при начислении пенсии. Шеин уверен, что такая система несправедлива и не может в полной мере учитывать личные факторы и достижения человека, которые должны в положительную сторону менять размер пенсионной выплаты.

По поводу накопительной части пенсии Шеин выступил в том ключе, что ее необходимо сделать полностью добровольной.

Свои предложения Шеин и его партнеры по комитету направили в виде законопроекта, который может быть рассмотрен в Госдуме в обозримом будущем.

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