Джим Керри призывает бойкотировать Facebook из-за «вмешательства РФ»

08.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Джим Керри призывает бойкотировать Facebook из-за «вмешательства РФ»
Канадо-американский актёр Джим Керри обвиняет компанию Facebook в том, что её руководство не старается остановить «российское вмешательство» в американские выборы, а также призвал людей бойкотировать социальную сеть, удалять свои страницы и избавиться от акций компании.

«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал актёр в Twitter.

Ранее в посольстве России в США заявили, что слушания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе Соединённых Штатов подтвердили отсутствие доказательств российского «вмешательства» в американские президентские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

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