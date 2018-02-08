Стали известны самые кассовые российские фильмы

08.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стали известны самые кассовые российские фильмы
«Последний богатырь» получил премию «Блокбастер» в категории самый кассовый российский фильм года. Об этом сообщается на портале «Кинобизнес сегодня» в среду, 7 февраля.

По данным ресурса, лента собрала в прокате 1,7 миллиарда рублей. Картина вышла на экраны в октябре 2017 года.

В категории «Самый кассовый российский анимационный фильм года» награду присудили мультфильму «Три богатыря и Морской царь». Он заработал 802 миллиона рублей.

Самым кассовым фильмом ограниченного проката стал «Из Уфы с любовью!», собравший более двух миллионов рублей. В номинации «Самый кассовый российский фильм года в зарубежном прокате» победил боевик «Защитники».

XXI церемония награждения профессиональной премией по итогам года в кинобизнесе состоялась 6 февраля.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 17 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Стали известны самые кассовые российские фильмы"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,179