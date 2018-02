Уилл Смит — тролль. Актер снял пародию на своего сына. Видео

Актер разместил в Инстаграме пародию на рабоу своего сына Джейдена. В ролике актер подшутил над яркими моментами из видео на песню Icon.

Актер скопировал образ Джейдена – обмотал вокруг шеи золотую цепь, перекрасил волосы и попытался повторить танцевальные движения из клипа.

В конце ролика Смит-старший поздравил сына со 100 миллионами прослушиваний на Spotify.

"Это прекрасный подарок для родителя – иметь возможность восхищаться своими детьми. Продолжай в том же духе" — отметил он в подписи к видео.

Джейден Смит снимался с отцом в фильмах "В погоне за счастьем" и "После нашей эры". Помимо этого он сыграл еще в нескольких фильмах, однако сейчас занимается музыкой.

Congrats on 100,000,000 @Spotify streams, Jaden! @c.syresmith It is a Delicious Gift to a Parent to Admire his children. Keep Doin’ You!

